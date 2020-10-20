بومبيو يزور سريلانكا وجزر المالديف مع تزايد نفوذ الصين

قال مسئولون في سريلانكا وجزر المالديف اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور البلدين الشهر الجاري في وقت تسعى فيه واشنطن للتصدي لنفوذ الصين المتنامي بالمنطقة.وقال متحدث باسم وزارة خارجية سريلانكا إن بومبيو سيجري محادثات ثنائية في كولومبو يوم 28 أكتوبر، لكنه لم يدل بتفاصيل.وقال مصدران مطلعان على ترتيبات الرحلة إنه من المرجح أن يتوقف الوزير الأمريكي في ماليه عاصمة المالديف لعدة ساعات في نفس اليوم.وقالت وزارة خارجية جزر المالديف في بيان "زيارات الوفود الأجنبية الرسمية ستُعلن بمجرد أن تتقرر زيارة وتتأكد".وزار وزير خارجية الصين يانج جي تشي كولومبو الشهر الجاري. وفي السنوات الأخيرة قدمت الصين تمويلا متزايدا ومعدات بناء لمشروعات بنية أساسية على جانب كبير من الأهمية في سريلانكا وجزر المالديف وهو ما أثار قلق الهند، القوة الإقليمية التقليدية.وفي الأسبوع الماضي قال مصدر في الحكومة الهندية إنه من المقرر أن يزور بومبيو نيودلهي الشهر الجاري وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكر ووزيرالدفاع راجنات سينج.