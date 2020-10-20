رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يزور سريلانكا وجزر المالديف مع تزايد نفوذ الصين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:31 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال مسئولون في سريلانكا وجزر المالديف اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور البلدين الشهر الجاري في وقت تسعى فيه واشنطن للتصدي لنفوذ الصين المتنامي بالمنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية سريلانكا إن بومبيو سيجري محادثات ثنائية في كولومبو يوم 28 أكتوبر، لكنه لم يدل بتفاصيل.

وقال مصدران مطلعان على ترتيبات الرحلة إنه من المرجح أن يتوقف الوزير الأمريكي في ماليه عاصمة المالديف لعدة ساعات في نفس اليوم.

وقالت وزارة خارجية جزر المالديف في بيان "زيارات الوفود الأجنبية الرسمية ستُعلن بمجرد أن تتقرر زيارة وتتأكد".

وزار وزير خارجية الصين يانج جي تشي كولومبو الشهر الجاري. وفي السنوات الأخيرة قدمت الصين تمويلا متزايدا ومعدات بناء لمشروعات بنية أساسية على جانب كبير من الأهمية في سريلانكا وجزر المالديف وهو ما أثار قلق الهند، القوة الإقليمية التقليدية.

وفي الأسبوع الماضي قال مصدر في الحكومة الهندية إنه من المقرر أن يزور بومبيو نيودلهي الشهر الجاري وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكر ووزير
الدفاع راجنات سينج.

موضوعات متعلقة

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

«الجبلاية» تكشف موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

الصور

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

image description

منح شهادة الأيزو لـ 7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس التجريبية لمتابعة سير العملية التعليمية

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

حذاء جوليا وسترة كروز ضمن تذكارات سينمائية بمزاد فى بريطانيا

البرازيل تستعين بدواء مضاد للديدان في علاج كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال