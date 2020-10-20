محافظ بورسعيد يبحث مع قيادات التعليم بدء مجموعات التقوية بالمدارس

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم.حيث ناقش اللقاء آليات تطبيق القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية ومراعاة البعد الإنساني لأولياء الأمور والتلاميذ كل حسب ظروفهم الاقتصادية واحتياجاتهم وذلك من خلال اجتماع كل مدير مدرسة مع مجلس أمناء المدرسة لتحديد قيمة سعر مجموعة التقوية بالنسبة لكل مرحلة سواء لمستوى الابتدائي- الإعدادي- الثانوي وكذلك حسب الوزن النسبي لكل مادة سواء كانت لغة عربية أو لغة إنجليزية أو فرنسية أو كيمياء أو فيزياء وأحياء وجيولوجيا ودراسات اجتماعية وفلسفة وتاريخ وجغرافيا حسب احتياج الطالب أو أولياء الأمور طبقا لما يحدده مجلس أمناء المدرسة مع مدير المدرسة.وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان على استمرار جولاته الميدانية على جميع مدارس المحافظة لمتابعة سير وانتظام العمل بها مقدما الشكر لجموع المعلمين ومديري المدارس على الظهور المشرف لجميع المدارس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب.