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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:26 م
دروس أنت فيها المعلم
دروس أنت فيها المعلم
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ كتاب "دروس أنت فيها المعلم" من تأليف تامر شلبي. الكتاب ينتمي لنوعية كتب التنمية البشرية.

يذهب المؤلف في مقدمته للكتاب٬ إلى أنه: "لا يمكنك تعلّم ما لا يمثلك.. كلٌّ منا يكتشف الحياة تدريجيًّا عبر أبويه.. إخوته.. جيرانه.. مدرسته.. الشارع.. تتعلم وتتلقى دروسًا في كل شيء لأنك جئتَ إلى الحياة بلا خبرات مسبقة.. لكن هل تعلم أن عقلك الباطن استعد جيدًا للحياة قبل عقلك الواعي..؟

أنت بالفعل تعرف كل شيء عنكَ قبل أن تولد.. فقط أنتَ نسيتَ كل شيء منذ خروجك من حياة ما قبل الولادة لحياة ما بعدها.. أي بدأتَ لعبة الحياة بالكيفية التي تتذكر بها كل ما تعلمتَه في بطن أمك.. ليس هذا خيالا، بل آراء علمية تقول إن الإنسان رأى حياته بكامل تفاصيلها من قبل، وربما هذا ما يفسر، بحسب العلماء، ما نقوله لأنفسنا: "حاسس إني شفت المشهد دا قبل كدا!".

هذا الكتاب يركز على استعادة عالمك ومعلوماتك.. كلٌّ منا يتعلم في مدرسته هو.. والمنافسة الصعبة هنا هي أن تعلّم نفسَكَ.. ومن خلال نفسك تُعلّم الناس.. تُعلم الكون.. تكون أنت "الكون الموازي"..

لكن كيف تعرف سر اللعبة يا مُعلم نفسك.. هنا ستعرف الأسرار.. كيف تفكر في سيناريوهات مختلفة لردود فعلك.

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