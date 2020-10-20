رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بيت العائلة المصرية بلندن: نجاح انتخابات النواب بالخارج صفعة على وجه الإخوان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:10 م
الدكتور مصطفى رجب
الدكتور مصطفى رجب
وفاء علي
طباعة
أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن المصريون بالخارج دايما ما يثبتون تواجدهم ليشاركوا في الحياة السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب كانت أكبر دليل على حبهم لوطنهم، وجاءت لترد على المشككين الذين يرغبون في هدم الدولة وأن المشاركة الجادة والفعالة كانت بمثابة "صفعة" على وجه جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف، "رجب" في تصريح خاص للدستور أن مشاركة المصريين بالخارج هامه للغاية وواجب وطني فهم فئة ليست بقليله، فيجب عليهم إعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق ليكون لهم صوت مسموع بالبرلمان يتحدث عن مطالبهم لحل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج لهم 8 مقاعد في البرلمان.

واستكمل: أن انتخابات مجلس النواب 2020 شهدت منافسة قوية بين جموع المصريين بالخارج وذلك مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا أن هذا التمثيل الجيد يعمل على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي.

ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

موضوعات متعلقة

تليفزيون فلسطين: وفاة صائب عريقات إثر إصابته بـ«كورونا»

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

الصور

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1471 محضرًا تموينيًّا في 24 ساعة

image description

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

image description

منح شهادة الأيزو لـ 7 مستشفيات جامعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس التجريبية لمتابعة سير العملية التعليمية

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

حذاء جوليا وسترة كروز ضمن تذكارات سينمائية بمزاد فى بريطانيا

البرازيل تستعين بدواء مضاد للديدان في علاج كورونا

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

«العين» تطرح كتاب «دروس أنت فيها المعلم»

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال