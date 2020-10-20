بيت العائلة المصرية بلندن: نجاح انتخابات النواب بالخارج صفعة على وجه الإخوان

أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية في لندن، أن المصريون بالخارج دايما ما يثبتون تواجدهم ليشاركوا في الحياة السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب كانت أكبر دليل على حبهم لوطنهم، وجاءت لترد على المشككين الذين يرغبون في هدم الدولة وأن المشاركة الجادة والفعالة كانت بمثابة "صفعة" على وجه جماعة الإخوان الإرهابية.وأضاف، "رجب" في تصريح خاص للدستور أن مشاركة المصريين بالخارج هامه للغاية وواجب وطني فهم فئة ليست بقليله، فيجب عليهم إعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق ليكون لهم صوت مسموع بالبرلمان يتحدث عن مطالبهم لحل مشكلاتهم، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج لهم 8 مقاعد في البرلمان.واستكمل: أن انتخابات مجلس النواب 2020 شهدت منافسة قوية بين جموع المصريين بالخارج وذلك مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، مؤكدًا أن هذا التمثيل الجيد يعمل على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي.ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.