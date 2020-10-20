اكتشاف آلة إيقاع عمرها 3000 عام وسط الصين

اكتشف أثريون صينيون، صنج كبير (آلة إيقاع قديمة) من البرونز يعود تاريخه إلى أواخر عهد أسرة شانج (نحو 1600 قبل الميلاد- 1046 قبل الميلاد) في مقاطعة هونان بوسط الصين.وقال "قاو تشي شي" عضو اللجنة الوطنية الصينية لتحديد الآثار الثقافية- في تصريح اليوم الثلاثاء- إنه تم العثور على آلة الإيقاع القديمة، التي يبلغ ارتفاعها 52 سم ووزنها 33 كجم، في موقع بناء في بلدة "تشانجله" بمدينة "ميلوه"، وإن "الصنج محفوظ جيدًا، مع نقوش حيوانية بالخط العريض عليه، بالإضافة إلى أنماط زخرفية مثل سحابة وبرق على المقبض وحوله".وأضاف قاو أن خبراء الآثار الثقافية يعتقدون أن الصنج البرونزي كان يستخدم في أنشطة طقسية لعبادة آلهة الطبيعة في أواخر عهد أسرة شانج.ويعتبر هذا الاكتشاف له قيمة كبيرة لدراسة النشاط الإنساني في حوض نهر ميلوه خلال عهد أسرة شانج وأسرة تشو التي تلتها (1046 قبل الميلاد- 256 قبل الميلاد).