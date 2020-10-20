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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة سوهاج تستعد لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:27 م
طارق الفقي
طارق الفقي
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفًا و205 ناخبين وناخبات، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا انتخابيًا، و‏ 1081 لجنة فرعية.

ووجه "الفقي" بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية متابعة جميع اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير كل سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

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