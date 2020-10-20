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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: استجابة فورية لاستفسارات المصريين بالخارج الواردة لغرفة العمليات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:05 م
اللواء مازن فهمي
اللواء مازن فهمي
وفاء علي
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تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة تلقي كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت والرد عليها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستمر المصريون بالخارج اليوم الثلاثاء في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

يأتي ذلك في إطار استمرار عمل غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج في مرحلتها الأولى لليوم الثاني، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات،

واستقبلت غرفة عمليات وزارة الهجرة عددا من الاستفسارات خلال ساعات العمل الماضية، وعلى الفور يقوم فريق عمل الوزارة بالرد على مختلف تلك الاستفسارات.

من جانبه، قال اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إن غرفة العمليات استقبلت استفسارات تعلقت بكيفية التصويت في انتخابات مجلس النواب، كذلك الاستفسار بشأن صور المستندات المطلوب إرفاقها مع بطاقتي الاقتراع وإرسالها للتصويت، بالإضافة لكيفية طباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف فهمي أنه على رأس الاستفسارات التي وردت للغرفة، الاستفسار بخصوص كيفية التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، ثم الاحتفاظ بالرقم السري لكي يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى، ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية لتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع والتصويت.

وأشار فهمي إلى أنه تم توضيح استفسار حول صور المستندات المطلوبة وإرفاقها مع بطاقتي الاقتراع وإرسالها للتصويت وهل يمكن إرفاق صورة إقامة منتهية أم يجب أن تكون الإقامة سارية، وكان الرد أنه يجب أن يكون الناخب قد سجل بياناته على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات حتى يدرج على قوائم الناخبين، ومن خلال الرقم السري الخاص به يتمكن من إدخاله على موقع الهيئة لتحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر الجاري للمرحلة الأولى ويومي ٢ و٣ نوفمبر للمرحلة الثانية ثم يجب اختيار عدد مرشحين في النظام الفردي مساوي لعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي بدائرتك واختيار قائمة واحدة في نظام القوائم ثم يجب وضع بطاقتين الاقتراع في مظروف صغير وغلقه ثم تتم طباعة إقرار التصويت وملئ البيانات المطلوبة به، ثم يتم وضع المظروف الصغير المغلق وصورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر الخاصة بالناخب ساري الصلاحية وصورة الإقامة وإقرار التصويت في مظروف كبير وتتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب على المظروف ثم التوجه إلى مكتب بريد حكومي وإرسال المظروف بالبريد المستعجل في المواعيد المقررة للتصويت والإرسال الخاصة بالدائرة التابع لها الناخب.

وكذلك ورد إلى غرفة العمليات استفسار حول إمكانية إرسال التصويت من خلال شركات بريد أخرى؟ وتم الرد على ذلك بأنه يتم التصويت بالبريد السريع من خلال مكتب بريد حكومي فقط، حيث يجب تحميل وطباعة بطاقتي الاقتراع يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي ٢ و٣ نوفمبر للمرحلة الثانية بحسب توزيع الناخبين على المحافظات المختلفة، ويتم إرسال المظروف عبر البريد السريع.

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