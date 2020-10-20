مصرع عامل سقط من سقالة بالمحلة

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته عقب سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمدينة المحلة الكبرى أثناء عمله ببرج سكني في الغربية.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا بإصابة حمدى رمزى ٢٥عامًا بكسر في قاع الجمجمة وتوفي متأثرا بإصابته بعد أن سقط من على سقالة أثناء عمله بقرية وكفر فيالة التابعة لمدينة المحلة الكبرى.تم تحرير المحضر اللازم وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر الأسرة.