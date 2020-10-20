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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معدات كسح وغرف عمليات لمواجهة الشتاء في دمياط (صور)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:05 م
معدات كسح
معدات كسح
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، عن إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بمجابهة موجات الطقس السئ وسقوط الأمطار تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

ونوهت إلى أن المحافظة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، لوضع خطة محددة، لمواجهة النوات المحتمل حدوثها خلال الفترات المقبلة، إذ تضمنت تلك الخطة كافة الأعمال المقرر تنفيذها مسبقًا وكذا وضع محاور لتلافى جميع السلبيات ووضع إجراءات احترازية استعدادا لفصل الشتاء.

وقد أشارت محافظ دمياط الى أنه تم التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح وسيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة، فضلًا عن إتمام عمليات تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وعقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم توجيه الوحدات المحلية وقطاع الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بكافة المناطق لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف والتأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث، كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد اتبعت استراتيجية جديدة لإعادة استخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من عمليات تطوير عدد من المناطق لتمهيد وتسوية الطرق الترابية ببعض القرى، للحد من تجمع مياه الأمطار بتلك الطرق مما يساعد في تسهيل حركة التنقل بها.
معدات كسح
معدات كسح
معدات كسح
معدات كسح

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