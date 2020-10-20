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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط وتحرير 603 محضرا ومخالفة تموينية بالإسماعيلية خلال شهر (صور)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:05 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن حامد إبراهيم حامد مدير عام مديرية التموين والتجارة بمحافظة الإسماعيلية، خلال بيان له، عن شن عدد من الحملات الرقابية على مدى شهر كامل بمشاركة أجهزة الرقابة التموينية ومباحث شرطة التموين بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وممثلى كافة الجهات الرقابية المعنية والتى قامت بالمرور الميدانى على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات المتداولة ومطابقتها للمواصفات وأحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار ومكافحة الغش التجارى.

وقد أسفرت نتائج تلك الحملات خلال تلك الفترة عن ضبط وتحرير عدد 603 محضرا ومخالفة تموينية للمخابز والمحلات العامة والأسواق منها ضبط كمية تقدر ب ٥٠٠ قطعة بسكويت وشيبسى وعصائر وأسماك وجبن منتهية الصلاحية بمحل سوبر ماركت مجاور لعدد من المدارس.

وتمكنت الحملات من ضبط كمية قدرها 7 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر بأحد المخازن وكمية قدرها 11 طن و358 كيلوجرام من هياكل ومفروم الدجاج ومصنعات اللحوم بإحدى الثلاجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط كمية قدرها 8800 كيلوجرام سماد بدون فواتير بإحدى محلات الأسمدة، وضبط عدد 163 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 22 ألف بالطو وكاب وأقمشة طبية بدون علامات وبيانات تجارية داخل مصنعين بدون ترخيص و200 مترا من الأقمشة الطبية بدون علامات، وضبط 1600 جركن لب مانجو بدون علامات تجارية وبيانات بأحد مصانع العصائر، وضبط 44558 علبة سجائر وعسل بدون فواتير بأحد محلات الجملة تم تجميعها بدون وجه حق بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وضبط 22 طن فراولة مجمدة يعاد كتابة تاريخ الصلاحية عليها " غش تجارى" بأحدى ثلاجات حفظ الفواكه والخضروات، وضبط 1175 كيلوجرام مستلزمات إنتاج أحذية بدون علامات وبيانات أحد مصانع الأحذية، وكذلك و363 شنطة سفر مختلفة الأحجام تحمل علامات تجارية مقلدة بأحد المصانع وضبط عدد 180 علبة سجائر امتناع عن البيع بأحد محلات السوبر ماركت.

وكما نجحت الحملات في ضبط 465 كيلوجرام حلاوة طحينة تحمل علامات تجارية مقلدة بأحد المصانع، وضبط 43 كيلوجرام جبنة رومى و16 كيلوجرام بسطرمة و5 كيلوجرام فراخ و7 كيلو سمك فيليه منتهية الصلاحية، وضبط 166 عبوة سناكس وشيبسى وبسكويت أطفال منتهية الصلاحية، كما تم ضبط عدد 100 أسطوانة بوتاجاز تجارية و34 أسطوانة منزلية استيلاء على حصة بدون وجه حق.

وفى مجال مراقبة المخابز تم ضبط وتحرير 214 محضرا ومخالفة منها التصرف فى 27 شيكارة دقيق 82% منة 50 كيلوجرام لكل شيكارة ومحاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات ومحاضر توقف عن الإنتاج.
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

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