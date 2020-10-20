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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: استعدادات مكثفة لاستقبال انتخابات «النواب» 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:21 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان إعلامي له، على أن المحافظة تجري استعداداتها المكثفة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك يومى السبت والأحد 24 و25 من أكتوبر الجارى بعدد 139 مركزًا انتخابيًا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية.

وأشار محافظ مطروح إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخبًا، مؤكدًا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كل سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه محافظ مطروح لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع مع المرور على كل المراكز الانتخابية كل فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير كل الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد محافظ مطروح على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول، وتذليل أي عقبات، مشيرًا إلي جاهزية كل القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرًا إلى توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية لاستكمال مسيرة التنمية، مؤكدًا على التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.

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