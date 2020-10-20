أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين

تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.‏‎‏‎وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو جرام‏‎- البطاطس بـ 4 جنيهات‏‎-البصل بـ 6.25 جنيه‏‎- الكوسة 7.5 جنيه- الجزر 7.5 جنيه- الخيار 8.8 جنيه‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه- الليمون 6 جنيهات.- الفاصوليا الخضراء 11 جنيهًا- التفاح السكرى 26.5 جنيه- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات- الموز البلدى 15 جنيهًا- العنب بـ15 جنيهًا- التفاح الإيطالي 28 جنيهًا- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات