أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:31 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو جرام
- البطاطس بـ 4 جنيهات
-البصل بـ 6.25 جنيه
- الكوسة 7.5 جنيه
- الجزر 7.5 جنيه
- الخيار 8.8 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الليمون 6 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 11 جنيهًا
- التفاح السكرى 26.5 جنيه
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات
- الموز البلدى 15 جنيهًا
- العنب بـ15 جنيهًا
- التفاح الإيطالي 28 جنيهًا
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات
وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو جرام
- البطاطس بـ 4 جنيهات
-البصل بـ 6.25 جنيه
- الكوسة 7.5 جنيه
- الجزر 7.5 جنيه
- الخيار 8.8 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الليمون 6 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 11 جنيهًا
- التفاح السكرى 26.5 جنيه
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات
- الموز البلدى 15 جنيهًا
- العنب بـ15 جنيهًا
- التفاح الإيطالي 28 جنيهًا
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات