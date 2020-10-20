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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:31 م
الخضراوات
الخضراوات
نرمين محمود الدهان
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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلو جرام
‏‎- البطاطس بـ 4 جنيهات
‏‎-البصل بـ 6.25 جنيه
‏‎- الكوسة 7.5 جنيه
- الجزر 7.5 جنيه
- الخيار 8.8 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الليمون 6 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 11 جنيهًا
- التفاح السكرى 26.5 جنيه
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات
- الموز البلدى 15 جنيهًا
- العنب بـ15 جنيهًا
- التفاح الإيطالي 28 جنيهًا
- الباذنجان الأبيض 6 جنيهات

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