السويد: حظر استخدام الأجهزة الصينية في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس

قالت هيئة الاتصالات والبريد في السويد اليوم الثلاثاء، إنه تم منع الشركات الراغبة في الحصول على ترددات شبكات الجيل الخامس في البلاد من استخدام أجهزة تعود لشركتي "زد تي إي" و"هواوي" الصينيتين.وأضافت الهيئة أن الشركات الأربعة التي جرى اختيارها، هى "هاي 3 جي اكسيس" و"نيت 4 موبيليتي" و"تيليا سويد" و"تيراكوم"ومن المقرر إجراء أول مزاد في العاشر من نوفمبر المقبل.وأوضحت الهيئة أنه تم اختيار الشركات بالتوافق مع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي.وتم إجراء مشاورات مع القوات المسلحة السويدية وقطاع الأمن السويدي " لضمان أن استخدام الأجهزة اللاسلكية في هذه النطاقات لا يضر بأمن السويد".وثارت تساؤلات بشأن شركتي "زد تي إي" و"هواوي" في بلاد أوروبية أخرى، وتقول شركات منافسة إنهما لديهما صلة بالجيش الصيني.