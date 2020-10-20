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اقتصاد

«الإسكان»: تسليم 1428 وحدة بـ «سكن مصر» في العبور الجديدة الخميس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:01 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ بعد غد الخميس، وحتى يوم الأربعاء 552021، فى تسليم 1428 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» المرحلة الأولى بمنطقة الـ 2600 فدان بالمدينة.

وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه للعمارة رقم (20) بجوار موقف أتوبيس الشباب نهاية شارع الشباب بجوار البنزينة والشهر العقاري، ومعه من البنك ما يفيد بسداد المستحقات المالية على الوحدة حتى تاريخه، وكشف حساب الوحدة وخطاب التخصيص.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (28، 30، 31)، يوم الخميس 22102020، ووحدات العمارات أرقام (32، 36، 37)، يوم الأحد 25102020، ووحدات العمارات أرقام (4، 29، 35)، يوم الثلاثاء 27102020، ووحدات العمارات أرقام (26، 27، 38)، يوم الأحد 1112020، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 3112020، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 5112020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 8112020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 10112020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الخميس 12112020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 15112020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الثلاثاء 17112020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 19112020، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأحد 22112020.

وأضاف المهندس وائل سمير، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 312021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 512021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 1012021، ووحدات العمارتين رقمي (10، 11)، يوم الثلاثاء 1212021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس1412021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 1712021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 1912021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 2112021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 2412021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 2612021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الخميس 2812021، ووحدات العمارتين رقمى (19، 20)، يوم الثلاثاء 222021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الخميس 422021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأحد 722021.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 732021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الثلاثاء 932021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 1132021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 1432021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 1632021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الخميس 1832021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 2132021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الثلاثاء 2332021، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الخميس 2532021، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الأحد 2832021، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 3032021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الخميس 142021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 442021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الثلاثاء 642021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الخميس 842021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 1142021، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الثلاثاء 1342021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الخميس 1542021، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1842021، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الثلاثاء2042021، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 2242021، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 2542021، ووحدات العمارتين رقمى ( 60، 61)، يوم الثلاثاء 2742021، وتخصيص الأيام من الأحد 252021، وحتى يوم الأربعاء 552021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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