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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: العراق يتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:22 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن الكاظمي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إنه "جاء إلى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية".

وأشار الكاظمي إلى أنه "شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أنه "يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية".

وأوضح أنه "يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا والاستفادة من الدعم المالي وتنظيم انتخابات حرة نزيهة"، مؤكدا أن " العالم يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا".

ورحبت المستشارة الألمانية، من جانبها، بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعم بلادها لخطة العراق الاقتصادية الطموحة، بحسب الوكالة العراقية.

وأشارت ميركل إلى أن إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في يونيو المقبل "سيعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي".

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