التحفظ على 28 ألف عبوة أدوية ومستحضرات فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول الإسكندرية، التحفظ على 28 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر قبل ترويجها بالبلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل، وبدون ترخيص، كائن بالمنتزه أول، كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر.تمت مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 28,855 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.