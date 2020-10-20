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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل لقاء الفنانة ميرنا نور الدين في برنامج صاحبة السعادة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:27 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تصدر تفاصيل لقاء الفنانة ميرنا نور الدين في برنامج صاحبة السعادة، محركات البحث خلال الساعات الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بمعرفة أخبار نجوم الفن وكواليس حياتهم، كشفت نور الدين الأعمال المحببة إلى قلبها، كما قدمت في نهاية اللقاء هدية للإعلامية إسعاد يونس وهي وجبة باستا بالجمبري والجلاش.

تفاصيل لقاء الفنانة ميرنا نور الدين في برنامج صاحبة السعادة

قالت الفنانة ميرنا عبر لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، الذي يذاع على شاشة dmc عندما قررت الذهاب إلى أمريكا في سن الـ 17 سنة، كان بغرض الدراسة، ولكن لم أوفق في استكمال المرحلة الجامعية بها، وبعدها رجعت القاهرة وأكملت المرحلة الجامعية وحصلت على ليسانس آداب إنجليزي، ثم بعدها فكرت في الاتجاه إلى التمثيل بعد أن اكتشفت إني أحبه، وساعدني صديقي أسامة فؤاد الذي كان يعمل مونتيرًا، وكان لا يرغب في عملي كممثلة ولكنه اكتشف بعد ذلك موهبتي، وذلك بعد أن التحقت بالعديد من الورش الفنية.

وأضافت ميرنا نور الدين، أن أول دور لها كان في مسلسل تحت السيطرة مع نيللي كريم، بعد أن رشحها أسامة إلى صديقه الذي كان يبحث عن وجه جديد في العمل، ثم ذهبت وبدأت قراءة السيناريو ثم أدت الدور، لافتة إلى أنها تحب أدوار الفنانة نيلي كريم، كما قامت بالمشاركة معها في عمل آخر وهو "سقوط حر".

هدية ميرنا نور الدين لـ إسعاد يونس

وخلال اللقاء قدمت ميرنا نور الدين تقديم وجبة باستا بالجمبري والجلاش، ومع تناول صاحبة السعادة الطعام، ووجهة إسعاد يونس الشكر لوالدة ميرنا، سألت ميرنا عن طموحها مستقبلا، وقالت نور الدين أنها تنوي الاتجاه للعمل السينمائي خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنها تحب أن تمثل الأعمال البعيدة عن شخصيتها والتي يعتقد البعض أنها لا تجيد تمثيلها.

وخلال تفاصيل لقاء الفنانة ميرنا نور الدين في برنامج صاحبة السعادة، كشفت عن دور سمكة في مسلسل فوق السحاب، وأكدت أن الدور يعتبر شهادة ميلاد، لأنه كان تحدي كبير وراهن على القيام به، لافتة إلى أنها اجتهدت وتعبت في هذا الدور لأنه كان دور شعبي وصعب، كنت بذهب إلى الموقف واركب الميكروباص، واتكلم كان مجهد، ولكنه من الأدوار القريبة من قلبي.

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