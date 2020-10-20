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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن فشل تركيا في اختبار أنظمة «اس-400» (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:02 م
اس-400
اس-400
مروة عنبر
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أعلن موقع روسي متخصص في الشئون العسكرية، اليوم الثلاثاء، فشل تركيا في أول اختباراتها الميدانية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي إس 400.

وذكر موقع افيا برو الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية أنه من الواضح فشل القوات التركية في اختبارات الاستخدام القتالي الأول لنظام الدفاع الجوي الصاروخي إس 400، وعلل ذلك برفض أنقرة مساعدة المتخصصين العسكريين الروس.

وأوضح الموقع أنه من خلال مقاطع الفيديو المعروضة، يمكن للمشاهد أن يعاين لحظة إطلاق الصاروخ، ومع ذلك، لا يحدث أي شيء على الإطلاق، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة للأهداف، وبالتالي لم يكن هناك دوي انفجار رءوس الصواريخ، وهو ما حذر منه المتخصصون الروس في وقت سابق.

وأضاف الموقع الروسى أنه حتى الان لم تخرج أنقرة بأي تصريحات رسمية حول فشلها في إطلاق الصواريخ الروسية.

وتابع الموقع: "لكن الأكثر إثارة للدهشة هو أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، فقد نجحت الصواريخ في إصابة الأهداف الصحيحة، فيما يوضح الخبراء أنه لا يوجد أي مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة صاروخ إس 400 لهدفه، كما لم يكن هناك صوت انفجار للرأس الحربي".

ووفقا لما نقله الموقع عن خبراء عسكريين قولهم فإنه لا يمكن اختبار إس -400 إلا ضد الصواريخ أو الطائرات المقاتلة، ولكن ليس ضد الطائرات الصغيرة أو الطائرات المسيرة، وأنه من المثير للقلق عدم وجود مسار طيران محدد، وعدم وجود انفجار صاروخي، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

يذكر أن القوات الجوية التركية، قد اخترقت منطقة حظر الطيران فوق البحر الأسود، خلال إجرائها اختبارات لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، بمسافة 200 ألف قدم.

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