تداول 105 آلاف طن سلع بميناء الإسكندرية

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا في حركة العمل، اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 11 سفينة، وغادرت 11 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 27 سفينة، منها سفينتان مخطاف داخلي، وسفينتا حاويات، وعدد 4 سفن مواد بترولية، وعدد 19 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9837 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.كما يجري تفريغ بضائع واردة تزن 86605 أطنان، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 19270 طنًا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1097 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1558 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 105875 طنًا بضائع غير محواة.ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.