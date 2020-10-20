525 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت الصحة الفنزويلية تسجيل 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) البرازيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 87 ألفًا و161 حالة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 741 حالة.وأشارت إلى أنه تعافى حتى الآن 80 ألفًا و316 حالة إصابة من الفيروس، كما أن هناك 6104 حالات نشطة في البلاد.