1640 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء تسجيل 1640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 360 ألفا و775 حالة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء 6690 حالة.