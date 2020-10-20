باكستان: مقتل إرهابيين بعملية أمنية شمال البلاد

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية استخباراتية بمنطقة "شمال وزيرستان".وأوضح الجيش وفقا لقناة (سما تي في) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابيين تورطا في عدد من الأنشطة الإرهابية وكانا مطلوبين لدى الشرطة، مضيفا أنهما تورطا في عملية قتل قبل يومين، ونفذت العملية الأمنية بقرية "مير علي".