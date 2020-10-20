السكة الحديد: إتاحة مقاعد العربات المكيفة والمميزة بقطارات القاهرة- مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير خدمة جديدة لجمهور ركاب (القاهرة - مرسى مطروح) والعكس، تتمثل في إتاحة مقاعد العربات المكيفة والمميزة بالقطارات على النظام الفعلي لحجز وصرف التذاكر المعمول به بالهيئة؛ للتيسير على الركاب.وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن مقاعد القطارات المكيفة بخط (القاهرة - مطروح) يتم إتاحتها للحجز المسبق، مشيرة إلى أن القطار رقم 1205 يقوم من القاهرة الساعة 6:50 صباحًا يصل مرسى مطروح الساعة 15:25، ويقوم القطار رقم 1209 من مرسى مطروح الساعة 7:00 صباحًا يصل القاهرة الساعة 15:35.