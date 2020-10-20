بحضور السيسي.. طلاب الكليات العسكرية يؤدون استعراضا تكتيكيا للحرب

قدم طلاب الكليات العسكرية، عرضا تكتيكيا للحرب في حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.وشكل طلاب الكليات العسكرية بأجسادهم رقم «47» وذكرى، بمناسبة مرور 47 عاما على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والتي انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلي.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأسر وأهالي خريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، حيث قام الأهالي برفع الأعلام وتوجيه التحية للرئيس.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج الدفعات الجديدة لعام 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية بمقر «الكلية الحربية» في مصر الجديدة.