1194 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت وزارة الصحة في جورجيا تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19 ألفًا و857 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (جورجيا توادي) على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 328 حالة تعاف جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 8666 حالة.وأشارت إلى تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 158 شخصًا، بينما توجد 11 ألفًا و33 حالة نشطة في البلاد.