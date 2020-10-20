«أشعل فيها النار».. تجديد حبس ضابط شرطة مفصول متهم بقتل والدته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، تجديد حبس ضابط شرطة مفصول 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته، بعد تعذيبها وإشعال النيران فيها، بعدما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد.وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء فى التحريات الأولية، ونفى خلال التحقيقات إقدامه على قتل والدته، مؤكدًا أنه عاد إلى المنزل وفوجئ باشتعال النيران، وأنه أجرى اتصالًا برجال المباحث والإسعاف لنقلها إلى المستشفى، كما نفى وجود خلافات بينه وبين والدته.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث للشقة، العثور على جثة ربة منزل مالكة الشقة، لقيت مصرعها نتيجة الحريق.