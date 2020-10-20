إندونيسيا: جاكرتا رفضت طلبا أمريكيا لاستضافة طائرات مراقبة

أفاد مسؤولون إندونيسيون، اليوم الثلاثاء، بأن جاكرتا رفضت طلبا قدمته واشنطن للسماح لطائرات المراقبة البحرية "بي-8 بوسيدون" بالهبوط والتزود بالوقود في أراضيها.وقال أربعة مسؤولين إندونيسيين كبار، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات متعددة رفيعة المستوى في يوليو وأغسطس الماضيين مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين، قبل أن يرفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الطلب الأمريكي هذا.وأوضح المسؤولون أن الاقتراح فاجأ حكومة إندونيسيا، لأن البلاد تلتزم الحياد منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية، ولم تسمح إندونيسيا أبدا لجيوش أجنبية بالعمل في أراضيها.من جانبه، قال دينو باتي جلال، السفير الإندونيسي السابق لدى الولايات المتحدة، إنه رغم التقارب الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بكبح طموحات الصين الإقليمية، فإن "السياسة العدوانية للغاية المناهضة للصين التي تنتهجها الولايات المتحدة، تزعج إندونيسيا والمنطقة".