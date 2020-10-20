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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة القاهرة تواصل تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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تواصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال العام الجامعي الجديد، والتي بدأت من يوم السبت الماضي 17 أكتوبر وتستمر على مدار أسبوعين وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتقليل أعداد الطلبة في الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع.

وشدد الدكتور الخشت، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لهم.

يشار إلى أن مدن جامعة القاهرة الخمس (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد) تستقبل سنويًا حوالي 14 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر والدول العربية والأجنبية.

وكان الدكتور الخشت رئيس الجامعة، قرر في وقت سابق عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية هذا العام، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.

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