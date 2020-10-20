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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على مقبرة جماعية لضحايا قتلهم «داعش» في العراق

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
مقبرة
مقبرة
أ.ش.أ
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أكد مصدر أمني عراقي أن قوة أمنية عثرت على مقبرة جماعية في محافظة كركوك لأشخاص قتلهم عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، إن قوة أمنية وخلال واجب تفتيش تمكنت من العثور على رفات لضحايا داعش داخل مقبرة جماعية في قرية داوود العلوكة بمحافظة كركوك.

وأضاف أن الرفات لأشخاص تم إعدامهم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي يقدر عددهم (45 جثة) أثناء فترة احتلال التنظيم للقرية.

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