115 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 109 آلاف و623 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 115 حالة شفاء من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 105 آلاف و145 حالة.