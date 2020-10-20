أفغانستان وطالبان تناقشان القضايا المتنازع عليها

بحث أعضاء من حكومة أفغانستان ووفد طالبان ومجموعتا اتصال الطرفين القضايا العالقة المتنازع عليها بينهما.وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن الحال كما هو عليه مع الاجتماعات السابقة، إذ لم يتم حسم أي من القضايا.بدوره، كتب نادر نادري عضو وفد الحكومة الأفغانية على (تويتر) أن الاجتماع ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقرر مواصلة هذه الاجتماعات لإنهاء الخلاف.ومر 38 يومًا على الأقل منذ بدء المحادثات الأفغانية بين كابول وطالبان، لكن حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الأفغانية والحركة من الاتفاق على نهج أولي للحوارات الرئيسية.وأفادت بعض مصادر الحكومة الأفغانية بأن تصعيد حركة طالبان للعنف في مناطق مختلفة من أفغانستان ألقى بظلاله على محادثات السلام الجارية.