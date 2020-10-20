في ذكرى إنشاء الأمم المتحدة.. مايا مرسي تستعرض جهود مصر لدعم المرأة خلال أزمة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مساء أمس، في فعاليات الندوة الافتراضية بعنوان "تحسين الحصول على الخدمات الأساسية أثناء جائحة كورونا.. عدم إهمال أحد"، ضمن الاحتفال بالذكرى السنوية ال 75 لإنشاء الأمم المتحدة.شارك في الندوه كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية، والدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأدارها السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان سابقا.وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الخدمات التي قدمتها الحكومة المصرية وتراعي احتياجات المرأة خلال جائحة كوفيد-19، لافتتة إلى أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدأ الأزمة في مصر، بدعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ذكر في ذلك الوقت "أن الإنسان المصري هو الأهم"، مشيرة أن مصر كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة واخذ احتياجات المرأة في الاعتبار لكونها من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة الحالية.وأوضحت مرسي أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلًا للوضع القائم، لافتة إلى أن في إطار تلك الورقة تم تقديم عددًا من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأةوالقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.وأضافت أن الحكومة المصرية كانت أيضا أول دولة على مستوى العالم تقوم بإصدار تقارير لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتي تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أنه تم إصدار 4 تقارير، حيث تم رصد 106 تدابير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية، من بين 300 إجراء وتدبير اتخذته الحكومة المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من بدأ الأزمة في مصر وحتى شهر يونيو.وأكملت: "أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قيام رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، ليشمل المرأة في العمالة غير المنتظمة، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والتى تضم المجلس القومي للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجاتها خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا".كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة ل 100،000أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.وأكدت على قيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية، وتعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكافة أشكاله ضد الفتيات والنساء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن اتخاذ إجراءات بخصوص صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر.وأكدت أنه وفقا تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وغرب آسيا في عدد التدابير والإجراءات التي اتخذتها مراعية لاحتياجات المرأة التي وصلت إلى 21 إجراء وتدبير من إجمالي 38 اجراء وتدبير اتخذته مصر وفقا لمعايير هيئة الأمم المتحدة، كما أنها الوحيدة في المنطقة التي اتخذت تدابير في الثلاثة مجالات والمشار إليها في التقرير وهي الحماية الاقتصادية للمرأة، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن اللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء على ختان الإناث مستمرة في الجهود التي بدأت بها منذ عام 2019 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والأعضاء باللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة نظمت حمله توعية خلال شهر يونيو الماضي بعنوان "شهر بدور" قامت خلالها بتوعية الأهالي والأمهات في محافظات الجمهورية المختلفة بخطورة إجراء ختان الإناث على حياة الفتياة وعلى صحتهن النفسية والجسدية واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحة أن اللجنة تتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بختان الإناث على خط نجدة الطفل 16000 وعلى الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115.