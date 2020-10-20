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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الحياة» تحتفل بذكرى وفاة محمد فوزي.. الخميس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
محمد فوزي
محمد فوزي
محمد قدري
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تحيي شبكة تليفزيون "الحياة"، الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً، الذكرى الرابعة والخمسين لرحيل الفنان والموسيقار الراحل محمد فوزي في حلقة جديدة من حلقات برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي.

ويكشف البرنامج الكثير من أسرار وتفاصيل الحياة الفنية السينمائية والغنائية والحياة الشخصية وعلاقته بالفنانين ممن عاصروه في حياته وإذاعة مفاجآت جديدة لم تعرض عن حياة الموسيقار الراحل.

ويستضيف البرنامج المؤرخ الفني محمد شوقي ويحيي الحفل المطرب محمد حسن نجم دار الأوبرا وبرنامج آراب أيدول والمطربة نهاد فتحي بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، حيث سيقدمون عدد كبير من أهم أغنيات محمد فوزي.

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