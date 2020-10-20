الوطن الإماراتية: قرار اتفاق السلام يعكس نهج بلادنا المتسم بتغليب لغة الحوار

تناولت صحيفة الوطن الإماراتية اليوم الثلاثاء، الحديث عن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارًا بالمصادقة على "الاتفاق الإبراهيمي للسلام" والعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دولة إسرائيل، ليعكس نهج دولة الإمارات المتسم بالحكمة وتغليب لغة الحوار والدفع باتجاه التعاون البناء لما فيه خير ومصلحة الجميع.وأوضحت في افتتاحياتها تحت عنوان "قاطرة السلام" أن تلك المعاهدة أتت بعد أكثر من 4 عقود لأي محاولة جدية لتعزيز وزيادة محطات السلام في المنطقة، سجل التاريخ للإمارات قدرتها لاتخاذ القرار وانطلاقًا من العمل لتحقيق المصالح الحقيقية والقدرة على إحداث تغيير جدي في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وكسر الجمود الحاصل، إذ أنجزت بقرار سيادي معاهدة السلام مع دولة إسرائيل، التي تعتبر نقلة نوعية تضمن إحداث واقع جديد تحتاجه المنطقة يرتكز على العمل المشترك والتعاون بين جميع الشعوب الهادفة للتطور والتقدم والازدهار وتسخير الإمكانات والطاقات بالشكل الأمثل استعدادًا للمستقبل.وأضافت أن الموقف الإماراتي شرع الأبواب لإحداث النقلة التي تخدم مصلحة الشعوب ومستقبل أجيالها، وهذا ليس موجهًا ضد أحد ولا يستهدف أي جهة كانت، بل هو يد ممدودة بالخير وتدرك أن وسائل إنهاء أزمات المنطقة المستفحلة منذ عقود طويلة تحتاج إلى واقعية وحوار وتفاهم والتركيز على إنجاز حلول سياسية، وولاشك أن الأروع في كل ذلك هو السلام بكل ما يمثله من تجسيد للقيم والعمل على جعل الوجه الذي تستحقه المنطقة وشعوبها هو الغالب، والسلام يتسع للجميع ويمكن من خلاله أن يكون العمل مثمرًا ويضع حدًا للتوترات والأزمات عبر توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح.