139 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في (طوكيو).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو ارتفعت إلى 29 ألفا و185 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.