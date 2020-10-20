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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ماهي أعراض المرض وكيفية علاجه؟

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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20 أكتوبر هو اليوم العالمي لهشاشة العظام، ويعتبر مرض هشاشة العظام من الأمراض التي لا تظهر بشكل سريع ولذلك يجب معرفة أعراضه حتى تتفادى خطر الإصابة به.

ويوضح موقع The health، أسباب الإصابة بهشاشة العظام وعلاجها في النقاط الآتية:

- نقص الكالسيوم

نقص الكالسيوم في العظام يأتي نتيجة العادات الصحية الخاطئة، وتلك العادات تؤدي أيضا إلى نقص في البروتينات في الجسم.

- عدم تناول اللبن والبيض

يعد اللبن والبيض من المصادر الرئيسية للكالسيوم، ويجب تناوله بشكل يومي.

- الوزن الزائد

يعد الوزن الزائد من العوامل الرئيسية التي تسبب هشاشة في العظام، فيجب اتباع نظام غذائي سليم لإنقاص الوزن.

- الجلوس بشكل غير صحيح

في حالة الجلوس لفترات طويلة وبطريقة غير معتدلة فذلك يؤدي إلى الضغط على العظام والعضلات مما يسبب هشاشة العظام.

- عدم ممارسة الرياضة:

يمثل عدم ممارسة النشاط الحركي سببا رئيسيا للهشاشة، لذلك تجد في مجتمعاتنا العربية أن السيدات هن الأكثر إصابة بالمرض بخلاف الرجال وذلك لممارستهم لنشاط حركي أكبر من السيدات.

- نقص بعض الهرمونات

نقص بعض الهرمونات في الجسم يؤدي إلى هشاشة العظام ويعتبر نقص هرمون "الأستروجين" سبب رئيسي لهشاشة.


الوقاية من هشاشة العظام:

- تناول الألبان والبيض.
- تناول الخضروات والفواكه.
- ممارسة الرياضة.
- عدم الجلوس لفترات طويلة.
- التعرض للشمس بشكل يومي.

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