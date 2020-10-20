1234 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 66 ألفا و694 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 526 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 48 ألفا و734 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 1101 شخص بعد تسجيل 10 وفيات جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 318 حالة.