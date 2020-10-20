بث مباشر.. السيسي يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية

يقدم لكم موقع "الدستور" بثا مباشرا لفعاليات تخرج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020 من الكليات والمعاهد العسكرية، وذلك بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة، بحضور الرئيس السيسي.ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر الكلية الحربية، لحضور الحفل، والذي يشهد تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوي، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.