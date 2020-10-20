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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد حكومي إماراتي يتوجه لإسرائيل في أول زيارة رسمية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
وفد حكومي إماراتي
وفد حكومي إماراتي
وكالات
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توجه وفد إماراتي رسمي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها، إذ يتطلع البلدان لتعاون موسع بعد تطبيع العلاقات الشهر الماضي بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وكانت المخاوف من إيران أحد دوافعه الرئيسية.

وأقلعت من أبوظبي طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران تقل مسئولين بالحكومة الإماراتية ترافقهم شخصيات أمريكية في طريقها إلى مطار بن جوريون، وفقا لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع مسار الطائرات.

وقال مسئولون إسرائيليون إن الزيارة ستقتصر على المطار بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأصبحت الإمارات والبحرين في سبتمبر أول دولتين عربيتين توقعان اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ ربع قرن، في خطوة قالت واشنطن وحلفاؤها إنها ستعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية في تغريدة على "تويتر" إن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزير الدولة للشئون المالية عبيد حميد الطاير على رأس وفد الإمارات.

ويرافقهما في الرحلة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين وآري بيروكويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط وذلك بعد أن رافقا وفدا إسرائيليا زار البحرين يوم الأحد لحضور مراسم التوقيع على إقامة العلاقات الرسمية.

وقد وقعت إسرائيل والإمارات عدة صفقات تجارية منذ منتصف أغسطس عندما أعلنتا عن إقامة العلاقات الكاملة.

وقال مسئولون إسرائيليون إنه من المنتظر أن يوقع الجانبان اتفاقا ثنائيا للإعفاء من التأشيرات سيكون الأول من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية.

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