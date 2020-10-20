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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1024 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:54 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
أ.ش.أ
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سجلت بلغاريا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 1024 حالة إصابة جديدة إلى جانب 22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا -حسبما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الثلاثاء- بأنه بعد تسجيل أحدث الأرقام، ارتفعت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1008 حالات.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد ارتفع إلى 12 ألفا و366 شخصا، ويبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1562 مصابا من بينهم 88 في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة، وشهدت العاصمة صوفيا معظم المصابين الجدد تليها مدينة بلوفديف وبورجاس.

يذكر أن أحدث الإحصائيات هي نتيجة إجراء 4 آلاف و406 فحوصات.

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