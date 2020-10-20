رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: التخطيط لمشروع سكنى على غرار «الأسمرات»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات فى المحافظات المختلفة، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سعى المحافظة لتحقيق ذلك من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسوانى وخاصة المقيمين فى المناطق العشوائية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد صديق.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقد لتعظيم الإستفادة من أراضى الدولة فى إنشاء مشروعات إسكان تصب فى صالح أهالى وشباب المحافظة، علاوة على حسن استغلال مواقع الأراضى المميزة فى مشروعات استثمارية جادة.

حضر الاجتماع، الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها السابق واستشاري مشروع الأسمرات، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتخطيط والمتابعة.

ووجه اللواء أشرف عطية بإعداد زيارة ميدانية للدكتور رجب مجاهد ومجموعة العمل للمواقع المقترحة لهذه المشروعات من أجل عمل دراسات جدوى متكاملة تشمل مختلف البيانات والرفع المساحى والإحداثيات لتحديد سبل الإستفادة فى إنشاء أنماط الإسكان المطلوبة طبقًا لاحتياجات المحافظة ومطالب ورغبة المواطنين وخاصة فى المساحة المقترحة على حوالى 40 فدانا بامتداد منطقة الصداقة الجديدة.

وأشار إلى أنه تم إعداد ملف لهذا المشروع السكنى والذى سيضم حوالى 120 عمارة سكنية كمرحلة أولى تستوعب حوالى 15 ألف نسمة تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الذى يتوازى مع مشروعات تطوير العشوائيات الأخرى مثل تطوير منطقة الصحابى مما سيساهم فى إيجاد الحلول السريعة لأهم التحديات الحالية وهى تلبية إحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.

وطالب المحافظ بأن تشمل الدراسات الميدانية المواقع المدرجة فى الخريطة الإستثمارية الجديدة للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضى المميزة فى تنفيذ مشروعات تعمل على إحداث نقلة نوعية فى مختلف المجالات وخاصة فى زيادة الطاقة الفندقية، وأيضًا التوسع فى الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية. 
محافظ أسوان
محافظ أسوان: التخطيط لمشروع سكنى على غرار «الأسمرات»
محافظ أسوان
محافظ أسوان: التخطيط لمشروع سكنى على غرار «الأسمرات»

موضوعات متعلقة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

لورديانا.. قصة الراقصة البرازيلية صاحبة أشهر فيديو على السوشيال ميديا

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الانخراط فى المحيط الاجتماعى يعزز «المادة الرمادية» فى أدمغة المسنين

«دبلن» يعطى الضوء الأخضر لخطة ترميم منزل روايات «جيمس جويس»

مهمة فضائية تكشف اليوم كيف تكونت الأرض

حلول بسيطة للتخلص من الاكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية