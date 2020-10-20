محافظ أسوان: التخطيط لمشروع سكنى على غرار «الأسمرات»

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق نموذج مشروع الأسمرات فى المحافظات المختلفة، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سعى المحافظة لتحقيق ذلك من أجل توفير سكن آمن وملائم للمواطن الأسوانى وخاصة المقيمين فى المناطق العشوائية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء برئاسة المهندس خالد صديق.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقد لتعظيم الإستفادة من أراضى الدولة فى إنشاء مشروعات إسكان تصب فى صالح أهالى وشباب المحافظة، علاوة على حسن استغلال مواقع الأراضى المميزة فى مشروعات استثمارية جادة.حضر الاجتماع، الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها السابق واستشاري مشروع الأسمرات، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى الإسكان والتخطيط والمتابعة.ووجه اللواء أشرف عطية بإعداد زيارة ميدانية للدكتور رجب مجاهد ومجموعة العمل للمواقع المقترحة لهذه المشروعات من أجل عمل دراسات جدوى متكاملة تشمل مختلف البيانات والرفع المساحى والإحداثيات لتحديد سبل الإستفادة فى إنشاء أنماط الإسكان المطلوبة طبقًا لاحتياجات المحافظة ومطالب ورغبة المواطنين وخاصة فى المساحة المقترحة على حوالى 40 فدانا بامتداد منطقة الصداقة الجديدة.وأشار إلى أنه تم إعداد ملف لهذا المشروع السكنى والذى سيضم حوالى 120 عمارة سكنية كمرحلة أولى تستوعب حوالى 15 ألف نسمة تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهو الذى يتوازى مع مشروعات تطوير العشوائيات الأخرى مثل تطوير منطقة الصحابى مما سيساهم فى إيجاد الحلول السريعة لأهم التحديات الحالية وهى تلبية إحتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.وطالب المحافظ بأن تشمل الدراسات الميدانية المواقع المدرجة فى الخريطة الإستثمارية الجديدة للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضى المميزة فى تنفيذ مشروعات تعمل على إحداث نقلة نوعية فى مختلف المجالات وخاصة فى زيادة الطاقة الفندقية، وأيضًا التوسع فى الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية.