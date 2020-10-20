ارتفاع إصابات كورونا لـ 139.8 في بوليفيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 139 ألفا و890 حالة، وذلك عقب تسجيل 119 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8502 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.