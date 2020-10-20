433 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، و5 وفيات بالفيروس.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما نقلت صحيفة "دون" الباكستانية- بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 323 ألفا و452 حالة في البلاد، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6654 حالة وفاة.وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء في باكستان بلغ 307 آلاف و409 حالات، بينما توجد 529 حالة في وضع حرج.