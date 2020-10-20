متابعة السيسي لسير العمل بالمشروعات القومية يتصدر اهتمامات الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وجاء على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المرافق والمنشآت بالعاصمة الإدارية بأعلى معايير تكنولوجيا المدن الذكية، وكذلك إعلان البنك المركزي وجود 201 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الخطة القومية لضبط النمو السكاني.وتناولت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" إطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والحي الدبلوماسي والسفارات، والمحور المركزي، والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور، وأبرزت توجيهاته بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يسهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب، وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية.ونقلت الصحف عن رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة.كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، وكذلك أعمال التطوير الشامل لبحيرة المنزلة، بما في ذلك إنشاء طريق دائري حول البحيرة يسهم في جهود تنميتها وربطها بمختلف المدن في المحافظات المجاورة.كما ألقت الصحف الضوء على حضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الإتجاه الإستراتيجى التي ستكلف بالعمل فيه، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.وأشارت إلى أن الإجراءات بدأت بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي - وفقا للصحف - بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عددًا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، وأشاد بما لمسه من الإستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميداني والاحتياطي المستدعى وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة، مؤكداً أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبداً، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية ما يجعلها في مصاف الجيوش العالمية.كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي هى المهمة المقدسة التي لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصرى وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة واستعداد عالي لكافة الوحدات والتشكيلات.وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام.وفي الشأن الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على إعلان البنك المركزي زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعًا.وذكر البنك المركزي أن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألفًا و968 مشروعًا، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروعًا.وأوضح التقرير الذي اهتمت به الصحف أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعا.