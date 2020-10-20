19 إصابة جديدة بكورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 24 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 33 حالة مماثلة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85704 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.