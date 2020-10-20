رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

58 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى25333 حالة، حسب وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وتقول السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه على الرغم من التباطؤ العام في حالات الإصابة الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، لا تزال الإصابات الجماعية المتفرقة مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل السلطات في البلاد رصد إصابات إضافية من أماكن مختلفة بما في ذلك دور رعاية المسنين ومحلات السوبر ماركت.

وتطبق سول المستوى الأول، وهو أدنى مستوى في نظام التباعد الاجتماعي ثلاثي المستويات، منذ 12 أكتوبر الجاري حيث أن الزيادة اليومية لمرضى كوفيد19- في مستوى يمكن التحكم فيه.

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية مما يرفع حصيلة الوفيات إلى.447

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 23466 شخصا، حسب يونهاب.

موضوعات متعلقة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«حب الرشاد».. فوائد مذهلة للحبة الحمراء

محيي الدين يشكر السيسي على دعمه ليصبح مديرًا تنفيذيًا بـ«النقد الدولي»

الصور

image description

«بيئة أسيوط»: تحرير 45 محضرًا وغرامة فورية للحرق المكشوف

image description

مناورة تدريبية للتعامل مع حريق بميناء دمياط

image description

رصف وتطوير شارع فاطمة رشدي بالعمرانية بـ 2 مليون جنيه

image description

أسيوط تسمح بترخيص سيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

الأكثر قراءة

خطفت «الترند» برقصة.. من هي لوردينا التي أشعلت مواقع التواصل

رقصت على أغاني الهضبة.. 10 فيديوهات قبل الشهرة لـ «راقصة الترند»

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 31 درجة

كيف استقبلت تعليقات المصريين على رقصها؟ «لوردينا» تتحدَّث لـ«الدستور»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الانخراط فى المحيط الاجتماعى يعزز «المادة الرمادية» فى أدمغة المسنين

«دبلن» يعطى الضوء الأخضر لخطة ترميم منزل روايات «جيمس جويس»

مهمة فضائية تكشف اليوم كيف تكونت الأرض

حلول بسيطة للتخلص من الاكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة

أيام زمان

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
القس. رفعت فكرى
فرنسا وإيواء الثعابين
لواء.حمدى البطران
رقابة المجتمع على الإبداع
لواء. محسن الفحام
مصر- ليبيا والمصير المشترك
المزيد

الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية «رحلة فرعون» بجاليرى ضى

صدور مسرحية «حزام ناسف» عن دار النسيم لــ"السيد فهيم"

نجلاء علام تحكى سر مدينة السعادة للأطفال

صدور طبعة جديدة من كتاب «روح الشرائع» بالعربية