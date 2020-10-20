إصابات كورونا بالهند عند أدنى مستوى في 3 أشهر

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أن البلاد سجلت أدنى مستوى لإصابات كورونا في نحو ثلاثة أشهر بينما واصلت الإصابات التراجع عن ذروة سبتمبر.وسجلت البلاد 46790 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 7.6 مليون، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.كما سجلت 587 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 115197.وحذر خبراء من أن الإصابات قد ترتفع في الهند مع اقتراب موسم احتفالات هندوسية وعطلات هذا الشهر وفي منتصف نوفمبر.