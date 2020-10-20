«دبلن» يعطى الضوء الأخضر لخطة ترميم منزل روايات «جيمس جويس»

أعطى مجلس مدينة دبلن الضوء الأخضر لخطة مثيرة للجدل لترميم المنزل الذي اشتهر من خلال قصة الكاتب والشاعر الأيرلندى جيمس جويس "الميت"، وذلك استجابة لحملة دعم من قبل نخبة من الكتاب فى أيرلندا، في مقدمتهم أدنا أوبراين وكولم تويبن.وتم بناء المنزل، الذى تناول أحداث معظم مؤلفات جيمس جويس، فى جزيرة "أوشر" فى عام 1775، والذى كان فى يوم من الأيام مكانا لإقامة خالات الشاعر والكاتب الأيرلندى الراحل وقد عرف المنزل محليا باسم "بيت الموتى"، حيث كان أيضا مسرحا لأول قصة ألفها الكاتب الراحل فى عام 1914، والتى اعتبرها النقاد قطعة فنية أدبية.ومن المنتظر أن تصل قيمة إجمالى خطة تطوير إلى 560 ألف جنيه إسترلينى.