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محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
برج العقرب
برج العقرب
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.

عاطفيًا: تطوّر علاقة ما الى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحًا، فقد يكون الحب متوجّهًا إليك.

صحيًا: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشيًا والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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