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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:27 ص
برج الحمل
برج الحمل
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحًا ماديًا مفاجئًا أو سلفة أو ما شابه.

عاطفيًا: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقًا ويهدد ببعض الخلافات.

صحيًا: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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